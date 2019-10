Preços dos contratos futuros da soja devem recuar em 2020, diz Capital Economics

Chicago, 14 – As cotações dos contratos futuros da soja, negociados na Bolsa de Chicago (CBOT, na sigla em inglês), terminaram a última semana em alta com a perspectiva de aumento das importações chinesas, mas tendem a recuar no próximo ano, estima a Capital Economics. A consultoria considera que o consumo da oleaginosa pela China tende a ser limitado em virtude da queda drástica do plantel de suínos do país e pelos esforços do governo para reduzir a utilização de soja na alimentação animal. Fonte: Dow Jones Newswires.