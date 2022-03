Preços dos ativos indicam crescimento econômico no Brasil acima da tendência em meados do ano, aponta Bradesco

BRASÍLIA (Reuters) – As condições financeiras no mercado brasileiro estão ligeiramente estimulativas e sinalizam crescimento econômico acima da tendência em meados do ano, segundo relatório do Bradesco divulgado nesta quarta-feira, o qual também apontou que o choque vindo dos preços mais elevados das commodities tende a favorecer a atividade.

O Indicador de Condições Financeiras (ICF) –que tenta capturar o efeito dos preços dos ativos financeiros sobre a atividade medida pelo IBC-Br– está “ligeiramente positivo”, de acordo com relatório assinado por Marcelo Gazzano e Myriã Bast.

Os profissionais explicam que, como as condições financeiras levam algum tempo para impactar efetivamente a economia real, os dados de março são indicações do comportamento da atividade em meados do ano.

Portanto, as condições atuais indicariam que o IBC-Br estará crescendo ligeiramente acima da tendência em meados de 2022. A taxa de expansão de tendência para o índice seria, nas contas do banco privado, ao redor de 1,5% ao ano.

“Em resumo, os preços de ativos no atual nível não são compatíveis com uma contração da atividade, pelo menos até o primeiro semestre de 2022”, disseram.

“Pelo contrário, esse choque vindo dos preços mais elevados das commodities tende a favorecer a economia, a despeito da pressão sobre a inflação e, mais adiante, sobre a taxa de juros. Essa sinalização está de acordo com nosso cenário de crescimento moderado do PIB nos dois primeiros trimestres deste ano”, acrescentaram Gazzano e Bast.

Os ativos brasileiros –bastante correlacionados às perspectivas para as commodities, uma vez que o Brasil é um grande exportador de insumos diversos– têm se destacado globalmente neste ano. O real apreciava quase 9% ante o dólar, enquanto no período o principal índice das ações brasileiras subia 5,2%.

