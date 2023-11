Preços dos alimentos caem pelo terceiro mês consecutivo, afirma FAO

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/11/2023 - 9:49 Para compartilhar:

Os preços dos alimentos caíram pelo terceiro mês consecutivo em outubro graças à desvalorização do arroz, do trigo e do açúcar, informou nesta sexta-feira (3) a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

O índice da organização da FAO, que mede uma cesta básica de produtos, caiu 0,5% em relação ao mês de setembro e teve uma desvalorização de 10,9% na comparação anual.

O preço internacional do arroz, que atingiu em agosto o máximo dos últimos 15 anos, registrou uma queda de 2,0%.

O trigo caiu 1,9% devido à “oferta abundante” dos Estados Unidos e à forte concorrência entre os países exportadores.

Por outro lado, outros grãos, como o milho, subiram devido à redução da oferta na Argentina.

O índice de preços dos óleos vegetais caiu 0,7%, principalmente devido à queda do preço do óleo de palma por fatores sazonais.

O índice de preços do açúcar, que atingiu o máximo de 13 anos em setembro devido a preocupações sobre o impacto do fenômeno El Niño nas colheitas na Tailândia e na Índia, caiu 2,2% este mês.

