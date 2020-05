Preços do trigo caem pressionados por estoques elevados, diz Capital Economics

Hong Kong, 18 – Os preços da maioria das commodities agrícolas básicos encerraram em queda na semana passada, com o recuo sendo acentuado nas cotações internacionais do trigo em virtude dos estoques elevados da commodity, avalia a consultoria Capital Economics (CE). “A queda nos preços do trigo também pode ser atribuída ao clima mais úmido no Hemisfério Norte, que amenizou parcialmente os temores de um declínio na oferta induzido pela seca”, acrescenta a CE.

A consultoria destacou que o mercado de trigo deve registrar superávit expressivo na safra 2020/21 e que os estoques já elevados tendem a crescer ainda mais, o que deve pressionar os preços no restante deste ano. Fonte: Dow Jones Newswires