Preços do trigo avançam com queda de oferta dos EUA para mínima de 14 anos

Por P.J. Huffstutter

CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros do trigo de Chicago subiram nesta quinta-feira, depois que o governo informou que a oferta de trigo dos EUA caiu para o menor nível desde 2007 e que a colheita de trigo é a menor observada em 19 anos.

Ao mesmo tempo, o país encerrou a safra de 1º de setembro com um pouco mais de soja do que os comerciantes esperavam, o que pressionou fortemente os futuros do grão.

A oferta restrita de trigo nos Estados Unidos, o terceiro maior exportador mundial do grão, ajudou a elevar os futuros de trigo da Bolsa de Chicago para uma máxima de três semanas e sinalizou custos mais altos para os moleiros e padeiros daqui para frente. A notícia também veio porque os suprimentos globais já estavam diminuindo devido ao clima de estresse das safras no Canadá e na Rússia.

Na Bolsa de Chicago, o trigo para dezembro fechou em alta de 15,25 centavos de dólar a 7,2550 dólares o bushel. A soja para novembro fechou em queda de 27,75 centavos de dólar para fechar a 12,56 dólares o bushel, enquanto o milho para dezembro recuou 2,25 centavos de dólar a 5,3675 dólares o bushel.

“O milho (preço futuro) cairia mais se não houvesse um número tão altista sobre o trigo”, disse Craig Turner, corretor agrícola sênior da Daniels Trading.

Os agricultores dos EUA produziram 1,646 bilhão de bushels de trigo em 2021, ante 1,826 bilhão um ano atrás, de acordo com o relatório do Departamento de Agricultura dos EUA nesta quinta-feira. E os estoques domésticos de trigo em 1º de setembro estavam em 1,780 bilhão de bushels, disse o USDA em seu relatório trimestral de estoques.

(Reportagem de PJ Huffstutter em Chicago; reportagem adicional de Julie Ingwersen em Chicago)

((Tradução Redação São Paulo, 55 11 56447745))

REUTERS LM MN

Veja também