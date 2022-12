Preços do petróleo têm pouca variação depois que China afrouxa restrições à Covid

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 01/12/2022 - 20:03 Compartilhe

Por Shariq Khan

NOVA YORK (Reuters) – Os preços do petróleo fecharam em grande parte mistos nesta quinta-feira, recuando de um rali inicial devido à fraqueza do dólar e às esperanças de melhora na demanda por combustível na China depois que as restrições contra a Covid-19 foram atenuadas em duas grandes cidades chinesas.

Os futuros do Brent fecharam em queda de 0,09 dólar, a 86,88 dólares o barril. Já o petróleo dos EUA (WTI) terminou em 81,22 o barril, alta de 0,67 dólar ou 0,8%.

Ambos os benchmarks permanecem na meta de seus primeiros ganhos semanais, após três semanas consecutivas de queda. Na segunda-feira, o Brent atingiu 80,61 dólares, a menor cotação desde 4 de janeiro.

“Entramos na sessão otimistas, mas não vamos chegar a 100 dólares, não importa qual cidade reabra”, disse Eli Tesfaye, estrategista sênior de mercado da RJO Futures.

Tesfaye disse que espera que o petróleo seja negociado na faixa de 70 a 90 dólares o barril e se estabilize gradualmente após maior volatilidade nas últimas semanas.

A mudança na estratégia de “Covid zero” da China aumentou o otimismo sobre a recuperação da demanda por petróleo no país. As cidades de Guangzhou e Chongqing anunciaram uma flexibilização das restrições na quarta-feira.

O petróleo foi apoiado durante a maior parte da sessão de quinta-feira por uma queda no índice do dólar para seu nível mais baixo desde agosto, depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que os aumentos das taxas de juros podem desacelerar este mês. Um dólar mais fraco torna o petróleo mais barato para detentores de outras moedas.

(Reportagem adicional de Jeslyn Lerh em Cingapura)

