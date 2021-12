Preços do petróleo têm leve alta diante de expectativas com reunião da Opep

Por Jessica Resnick-Ault

NOVA YORK (Reuters) – Os preços do petróleo avançaram ligeiramente nesta quinta-feira, devido às expectativas de que a demanda por combustível se mantenha em alta, apesar das crescentes infecções da variante Ômicron do coronavírus, e diante da uma reunião da Opep e seus aliados no início de janeiro.

Os ganhos recuaram quando o maior importador mundial, a China, cortou o primeiro lote de alocações de importação de petróleo para 2022.

O petróleo Brent fechou em 79,32 dólares o barril, em alta de 0,09 dólar, ou 0,11%. O petróleo dos EUA subiu 0,43 dólar, ou 0,56%, para fechar em 76,9 dólares o barril, a sétima sessão seguida de ganhos.

“Tivemos números de demanda incrivelmente fortes até dezembro, então agora a questão é o que a Opep fará”, disse John Kilduff, sócio da Again Capital Management em Nova York.

Kilduff espera que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, conhecidos como Opep+, continuem a aumentar a produção de forma gradual.

A Opep+ vai se reunir em 4 de janeiro para decidir se continuará aumentando a produção em fevereiro.

Ainda assim, os preços globais do petróleo se recuperaram entre 50% e 60% em 2021, à medida que a demanda por combustível voltou aos níveis próximos aos pré-pandêmicos e profundos cortes de produção pela Opep+ na maior parte do ano eliminaram o excesso de oferta.

(Reportagem de Dmitry Zhdannikov, Sonali Paul e Florence Tan)

Saiba mais