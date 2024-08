Preços do petróleo sobem por tensões no Oriente Médio e guerra Rússia-Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/08/2024 - 17:57 Para compartilhar:

Os preços internacionais do petróleo subiram nesta segunda-feira (12) impulsionados pelo risco geopolítico na região de Gaza, os temores de uma escalada no conflito no Oriente Médio e também pelas ações militares entre Rússia e Ucrânia.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro voltou a subir acima dos 80 dólares, sendo negociado a 82,30 dólares, um aumento de 3,31% e um recorde em quase três semanas.

Em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo mês subiu 4,19%, alcançando 80,06 dólares.

Os preços estão aumentando “devido à intensificação dos preparativos militares no Oriente Médio”, analisou Claudio Galimberti, da Rystad Energy.

“A agitação geopolítica, particularmente no Oriente Médio, alimentará a volatilidade do mercado”, alertou.

As tensões geopolíticas aumentaram após a promessa do Irã de colocar em prática represálias contra Israel “pelo assassinato de um líder do [grupo islamista palestino] Hamas em Teerã no fim do mês passado”, lembrou o analista.

Ele acrescentou que “em resposta, os Estados Unidos aumentaram sua presença militar na região com o envio de navios de guerra e caças adicionais para apoiar Israel e proteger as tropas americanas”.

Para Susanah Streeter, analista da Hargreaves Lansdown, os preços dos petróleos referências mundiais também estão subindo devido às “tensões entre Rússia e Ucrânia”, após uma incursão militar ucraniana na província russa de Kursk desde 6 de agosto.

emb-vmt/rhl/llu/dga/am