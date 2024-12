Preços do petróleo sobem com redução das reservas dos EUA

Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira (27) em um mercado de baixo volume de negociações devido ao período natalino, impulsionados pela redução das reservas comerciais de petróleo nos Estados Unidos na semana passada.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em fevereiro, aumentou 1,24%, chegando a 74,17 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo mês, registrou uma alta de 1,41%, alcançando 70,60 dólares.

A queda nas reservas, anunciada nesta sexta-feira pela Agência de Informação de Energia americana (EIA), favoreceu “claramente” os preços do petróleo, comentou John Kilduff, da Again Capital, em entrevista à AFP.

Na semana encerrada em 20 de dezembro, as reservas diminuíram em 4,2 milhões de barris, uma redução maior do que o previsto pelos analistas.

Essa queda foi atribuída a um aumento na capacidade operacional das refinarias americanas, que passaram a operar a 92,5% de sua capacidade, em comparação com 91,8% na semana anterior.

“Além disso, observamos uma forte demanda por gasolina durante a semana, o que já era esperado devido aos deslocamentos das férias de Natal”, destacou Kilduff.

O mercado também continua “analisando a situação da China e as medidas de estímulo” anunciadas no início da semana para impulsionar a economia, “para determinar se realmente terão impacto ou não”, acrescentou.

bur-ni/els/dga/lbc/am