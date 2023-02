Preços do petróleo sobem com planos de corte de oferta da Rússia

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 13/02/2023 - 17:51 Compartilhe





Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) – Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira, recuperando-se de perdas iniciais, com os investidores avaliando os planos da Rússia de cortar a produção de petróleo e as preocupações com a demanda de curto prazo antes dos dados de inflação dos EUA nesta semana.

O petróleo Brent para entrega em abril subiu 0,22 dólar, ou 0,3%, para 86,61 dólares o barril, enquanto o petróleo dos EUA subiu 0,42 dólar, ou 0,5%, para 80,14 dólares por barril de ganho.





“O cenário fundamental para o petróleo ainda é muito forte”, disse Phil Flynn, analista do Price Futures Group.

“Com a reabertura da China, veremos mais demanda e a Rússia e a Opep têm a mesma ou menos oferta, o que é altista.”

Os preços do petróleo subiram na sexta-feira para o nível mais alto em duas semanas depois que a Rússia, o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, disse que reduziria a produção de petróleo em março em 500.000 barris por dia (bpd), ou cerca de 5% da produção. O movimento russo ocorre como retaliação contra restrições impostas pelo Ocidente às suas exportações em resposta ao conflito na Ucrânia.

O ministro da Energia dos Emirados Árabes Unidos disse que não há necessidade de o grupo de nações produtoras de petróleo da Opep+ se reunir antes do previsto, pois o mercado está equilibrado.

Os contratos do Brent e do WTI subiram mais de 8% na semana passada, impulsionados pelo otimismo sobre a recuperação da demanda chinesa depois que as restrições contra Covid-19 foram descartadas em dezembro.

(Reportagem de Noah Browning; Reportagem adicional de Florence Tan em Cingapura e Emily Chow em Kuala Lumpur)





