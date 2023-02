Preços do petróleo sobem mais de 2% com plano russo de cortar produção

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/02/2023 - 19:28 Compartilhe





Por Stephanie Kelly

NOVA YORK (Reuters) – Os preços do petróleo subiram mais de 2% nesta sexta-feira e registraram ganhos semanais de mais de 8%, com a Rússia anunciando planos de reduzir a produção no próximo mês, depois que o Ocidente impôs limites de preço ao petróleo e combustível do país.

Os futuros do petróleo Brent subiram em 1,89 dólar, ou 2,2%, para 86,39 dólares o barril. Os futuros de petróleo dos EUA (WTI) subiram 1,66 dólar, ou 2,1%, para 79,72 dólares.





O Brent registrou um ganho semanal de 8,1%, enquanto o WTI ganhou 8,6%.

A Rússia planeja reduzir sua produção de petróleo bruto em março em 500 mil barris por dia (bpd), ou cerca de 5% da produção, disse o vice-primeiro-ministro, Alexander Novak.

As nações ocidentais impuseram restrições, tentando sufocar as receitas do petróleo da Rússia em resposta às ações do país na Ucrânia. O corte na produção indica que o recente teto de preço da União Europeia e a proibição de produtos petrolíferos russos, que entraram em vigor em 5 de fevereiro, tiveram algum impacto.

“A maioria dos analistas já apontou a produção russa caindo de 700 mil a 900 mil em 2023”, disse Rebecca Babin, trader sênior de energia da CIBC Private Wealth US.

(Reportagem de Stephanie Kelly; reportagem adicional de Rowena Edwards em Londres, Sonali Paul em Melbourne e Trixie Yap em Cingapura)





