Preços do petróleo sobem 1% em sessão volátil com perspectivas de demanda da China

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) – Os preços do petróleo fecharam em alta após sessão volátil nesta segunda-feira, com os mercados pesando um retorno na demanda da China, contra preocupações com a oferta e temores de crescimento mais lento nas principais economias.

Os futuros do Brent para entrega em abril subiram 1,05 dólar, ou 1,3%, para 80,99 dólares o barril, depois de serem negociados entre 79,10 dólares e 81,25 dólares.





O petróleo nos EUA (WTI) subiu 0,72 dólar, ou 1%, para 74,11 dólares por barril, depois de atingir uma máxima de 74,41 dólares e uma mínima de 72,25 dólares.

Os preços foram impulsionados pelas perspectivas de recuperação da China após o relaxamento das restrições de Covid-19.

A Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) espera que metade do crescimento da demanda global de petróleo neste ano venha da China, disse o chefe da agência no domingo, acrescentando que a demanda por combustível de aviação está aumentando.

Segurando os ganhos, no entanto, a explosão do número de empregos nos EUA na sexta-feira aumentou as expectativas de que os aumentos de juros do Federal Reserve não terminarão com uma forte aterrissagem econômica e que o banco central dos EUA pode ter mais de um aumento de taxa restante, o que poderia conter o crescimento econômico e diminuir demanda por combustível.

O dólar também subiu para uma máxima de três semanas em relação ao euro nesta segunda-feira. Um dólar mais forte normalmente reduz a demanda por petróleo denominado em dólar por parte dos compradores que pagam com outras moedas. [USD/]

(Reportagem de Noah Browning; Reportagem adicional de Sonali Paul em Melbourne e Emily Chow em Cingapura)





