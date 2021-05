Preços do petróleo sobem por temor de escassez de combustível nos EUA

Por Laura Sanicola

NOVA YORK(Reuters) – Os preços do petróleo avançaram nesta terça-feira, com temores de escassez de gasolina devido à paralisação do maior sistema de oleodutos dos Estados Unidos, afetado por ataques cibernéticos, dando impulso aos contratos futuros da commodity após uma queda de mais de 1% no início da sessão.

Os futuros do petróleo Brent fecharam em alta de 0,23 dólar, ou 0,3%, a 68,55 dólares por barril, enquanto o petróleo dos EUA (WTI) subiu 0,36 dólar, ou 0,6%, para 65,28 dólares o barril.

Os preços futuros de referência da gasolina terminaram a sessão com ganho de 0,3%, a 2,1399 dólares por galão.

Na segunda-feira, a Colonial Pipeline, que transporta mais de 2,5 milhões de barris por dia de gasolina, diesel e combustível de aviação, afirmou que está trabalhando para recuperar a maior parte de suas operações até o final da semana.

“Embora o risco a curto prazo esteja sendo minimizado, o mercado ainda está visivelmente abalado pelo evento, dada a natureza do ataque e o tamanho da infraestrutura”, disse Louise Dickson, analista de mercados de petróleo da Rystad Energy.

“O mercado agora está preocupado com a possibilidade de que um evento deste porte se repita, e com a severidade de futuros ataques”, acrescentou.

(Reportagem adicional de Devika Krishna Kumar, Julia Payne e Shadia Nasralla)

Veja também