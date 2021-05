Preços do petróleo sobem quase 2% com possível aumento de viagens apesar da pandemia

Por Jessica Resnick-Ault

NOVA YORK (Reuters) – Os preços do petróleo avançaram quase 2% nesta terça-feira, após mais Estados norte-americanos flexibilizarem lockdowns e a União Europeia buscar atrair turistas, apesar do aumento no número de casos de Covid-19 na Índia ter limitado ganhos.

Os contratos futuros ganharam força em negociações pós-fechamento, depois de o Instituto Americano de Petróleo (API, na sigla em inglês) estimar que os estoques da commodity nos EUA recuaram mais que o esperado, de acordo com operadores.

Os futuros do petróleo Brent fecharam em alta de 1,32 dólar, ou 1,95%, a 68,88 dólares o barril. A referência global continuou em alta após os dados do API serem divulgados.

Os futuros do petróleo dos EUA (WTI) avançaram 1,20 dólar, ou 1,86%, para 65,69 dólares por barril, após salto de 1,4% na segunda-feira. Em negócios pós-fechamento, o contrato atingia 66,21 dólares o barril.

“Os mercados começaram o dia otimistas, impulsionados pelo movimento de voos entre EUA e Europa”, afirmou Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group em Chicago. A demanda por diesel, incluindo combustíveis de aviação, sofreu durante a pandemia, pesando sobre o mercado global de petróleo.

“O mercado foca no resultado de programas de vacinação bem sucedidos nos EUA e em outros países desenvolvidos, e não na devastação na Índia e no Brasil.”

(Reportagem de Julia Payne em Londres, Sonali Paul em Melbourne e Roslan Khasawneh em Cingapura)

Veja também