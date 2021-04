Preços do petróleo sobem mais de 1% por otimismo com demanda por combustíveis

Por Stephanie Kelly

NOVA YORK (Reuters) – Os preços do petróleo subiram mais de 1% nesta quarta-feira, após os estoques de derivados da commodity nos Estados Unidos apresentarem uma grande queda e as atividades de refino no país atingirem o maior patamar em um ano, reforçando expectativas de um aumento na demanda por combustíveis no maior consumidor de petróleo do mundo.

Na véspera, a Opep+, grupo que reúne a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, decidiu manter planos de realizar entre maio e julho uma flexibilização gradual de seus cortes de oferta, indicando confiança na recuperação da demanda global.

“O mercado tem sido apoiado pela crença generalizada de que o fim da Covid-19 está próximo”, disse Tamas Varga, analista da PVM Oil Associates.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam em alta de 0,85 dólar, ou 1,3%, a 67,27 dólares por barril, enquanto o petróleo dos EUA (WTI) avançou 0,92 dólar, ou 1,5%, para 63,86 dólares o barril.

Os estoques de petróleo dos EUA registraram aumento de 90 mil barris na última semana, atingindo 493,1 milhões de barris, disse a Administração de Informação sobre Energia (AIE). A cifra é muito inferior às estimativas de analistas, que projetavam uma alta de 659 mil barris.

As reservas norte-americanas de derivados de petróleo, incluindo diesel e óleo para aquecimento, tiveram queda de 3,3 milhões de barris na semana, enquanto o fator de utilização da capacidade de refino no país avançou para 85,4%, maior nível desde março de 2020.

(Reportagem adicional de Julia Payne, Shu Zhang e Sonali Paul)

