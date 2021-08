Preços do petróleo saltam 5% após 7 dias de perdas; recuo do dólar impulsiona mercado

Por Devika Krishna Kumar

LONDRES (Reuters) – Os preços do petróleo avançaram mais de 5% nesta segunda-feira, à medida que um dólar enfraquecido e forte mercado mundial de ações impulsionaram os contratos futuros da commodity depois de sete sessões de quedas.

O petróleo Brent avançou 3,57 dólares, ou 5,5%, para fechar a sessão em 68,75 dólares o barril, depois de tocar a mínima desde 21 de maio, em 64,60 dólares durante a sessão.

O petróleo dos EUA (WTI) para entrega em outubro avançou 3,50 dólares, ou 5,6%, para fechar em 65,64 dólares.

Ambas as referências marcaram a maior perda semanal em mais de nove meses na semana passada, com o Brent recuando cerca de 8% e o WTI cerca de 9%.

Porém uma queda no dólar americano causou um impulso nesta segunda-feira, tornando o petróleo mais barato para detentores de outras moedas.

“Embora o complexo do petróleo em geral tenha sido capaz de diminuir a força no mercado de ações, a combinação otimista de aumento do apetite ao risco e enfraquecimento significativo dos índices do dólar americano representa uma mistura potente que o petróleo foi forçado a reconhecer”, disse Jim Ritterbusch, presidente de Ritterbusch and Associates em Galena, Illinois.

(Reportagem de Dmitry Zhdannikov em Londres e Yuka Obayashi em Tóquio)

