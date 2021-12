Preços do petróleo registram maior ganho semanal desde agosto

Por Jessica Resnick-Ault

NOVA YORK (Reuters) – Os preços do petróleo aumentaram ligeiramente nesta sexta-feira e registraram seu maior ganho semanal desde o final de agosto, com o sentimento do mercado impulsionado pelo alívio das preocupações sobre o impacto da nova variante do coronavírus, Ômicron, no crescimento econômico global e na demanda por combustível.

As referências Brent e o petróleo dos EUA (WTI) registraram ganhos de cerca de 8% nesta semana, seu primeiro ganho semanal em sete, mesmo após uma breve sessão de realização de lucros.

Os futuros do Brent fecharam em alta de 0,73 dólar, ou 1%, para 75,15 dólares o barril, após recuo de 1,9% na véspera.

Já o petróleo dos EUA subiu 0,73 dólar para 71,67 dólares por barril, cerca de 1%, depois de cair 2% em uma sessão volátil do dia anterior.

“Os traders de petróleo estão saindo de seu choque e sentindo-se mais otimistas à medida que recalibram suas expectativas de demanda após a variante Ômicron do coronavírus”, disse Phil Flynn, analista sênior de preços futuros em Chicago.

No início da semana, o mercado de petróleo recuperou cerca de metade das perdas sofridas desde o surgimento da Ômicron, em 25 de novembro, com os preços elevados pelos primeiros estudos sugerindo que três doses da vacina contra Covid-19 da Pfizer oferecem proteção contra a variante.

(Reportagem adicional de Shadia Nasralla em Londres, Sonali Paul em Melbourne e Muyu Xu em Pequim)

Saiba mais