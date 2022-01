Preços do petróleo recuam de máxima de 7 anos com tensões na Rússia

Por Stephanie Kelly

NOVA YORK (Reuters) – Os preços do petróleo caíram nesta quinta-feira depois que o Brent atingiu uma máxima de sete anos acima de 90 dólares o barril, com o mercado equilibrando as preocupações sobre a oferta mundial apertada com as expectativas de que o Federal Reserve dos Estados Unidos apertará a política monetária em breve.

Referência global, o Brent caiu 0,62 dólar, fechando em 89,34 dólares o barril, enquanto o petróleo dos EUA fechou com recuo de 0,74 dólar, a 86,61 dólares o barril, em uma sessão volátil com ambos os contratos transitando entre o território positivo e negativo.

Os preços subiram na quarta-feira, com o Brent avançando acima de 90 dólares o barril pela primeira vez em sete anos em meio a tensões entre a Rússia e o Ocidente. As ameaças aos Emirados Árabes Unidos do movimento Houthi do Iêmen aumentaram o nervosismo no mercado de petróleo.

A Rússia, o segundo maior produtor de petróleo do mundo, e o Ocidente estão em desacordo sobre a Ucrânia, alimentando temores de que o fornecimento de energia para a Europa possa ser interrompido, embora as preocupações estejam focadas no fornecimento de gás e não no petróleo.

“O mercado está muito errático nas manchetes sobre a situação Rússia-Ucrânia”, disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group. “Há incerteza sobre o que vai acontecer.”

O mercado começa a voltar a atenção para a reunião do dia 2 de fevereiro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e aliados liderados pela Rússia, grupo conhecido como Opep+.

A Opep+ deve manter o aumento planejado em sua meta de produção de petróleo para março, disseram diversas fontes do grupo à Reuters.

(Reportagem adicional de Ahmad Ghaddar e Noah Browning em Londres e Emily Chow em Pequim)

