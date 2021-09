Preços do petróleo recuam com avanço do retorno de oferta dos EUA atingida por furação

Por Stephanie Kelly

NOVA YORK (Reuters) – Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira, com as empresas de energia do Golfo nos EUA reiniciando a produção após consecutivos furacões na região paralisarem produção.

Os contratos futuros do Brent recuaram 0,33 dólar para fechar em 75,34 dólares o barril. O petróleo nos EUA (WTI) recuou 0,64 dólar para fechar em 71,97 dólares o barril. Na semana, o Brent avançou 3,3% e o petróleo dos EUA subiu 3,2%, apoiado por oferta escassa devido às interrupções pelo furacão.

A queda desta sexta-feira ocorreu após cinco sessões consecutivas de altas para o Brent. Na quarta-feira, o Brent atingiu sua máxima desde o final de julho, e o petróleo dos EUA atingiu sua máxima desde o início de agosto.

“As razões pelas quais os preços do petróleo atingiram tais picos nos últimos dias foram claramente interrupções no fornecimento e reduções nos estoques, então agora que a produção de petróleo dos EUA está voltando, o petróleo caiu conforme o esperado pelos traders”, disse Nishant Bhushan, analista de mercados de petróleo da Rystad Energy.

As exportações de petróleo da Costa do Golfo estão fluindo novamente depois que os furacões Nicholas e Ida tiraram 26 milhões de barris da produção marítima. As reinicializações continuaram com cerca de 28% da produção de petróleo do Golfo do México paralisada, informou a Reuters na quinta-feira.

As empresas de energia dos EUA adicionaram esta semana sondas de perfuração de petróleo e gás natural pela segunda semana consecutiva, embora o número de unidades no mar do Golfo do México tenha permanecido inalterado depois que o furacão Ida atingiu a costa há duas semanas.

Quatorze sondas marítimas no mar do Golfo do México foram paradas há duas semanas devido ao Ida, disse a empresa de serviços de energia, Baker Hughes Co. Na semana passada, quatro sondas marítimas voltaram ao serviço.

(Reportagem de Stephanie Kelly em Nova York; reportagem adicional de Julia Payne em Londres, Sonali Paul em Melbourne e Roslan Khasawneh em Cingapura)

