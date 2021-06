Preços do petróleo ficam estáveis com fraca demanda por combustível nos EUA

Por Laura Sanicola

NOVA YORK (Reuters) – Os preços do petróleo terminaram estáveis nesta quarta-feira após a publicação de dados que apontaram aumento nos estoques de gasolina nos EUA devido à fraca demanda de combustível após o feriado do Memorial Day, tradicionalmente o início do pico da demanda de combustível no verão norte-americano.

O petróleo brent permaneceu estável a 72,22 dólares o barril, atingindo mais cedo na sessão 72,83 dólares, a máxima desde 20 de maio de 2019.

O petróleo nos EUA (WTI) recuou 0,09 dólar, ou 0,1%, a 69,96 dólares o barril, após atingir 70,62 dólares, a sua máxima desde 17 de outubro de 2018.

Apesar da queda de 5 milhões de barris de petróleo na semana passada, os estoques de gasolina e outros combustíveis avançaram bruscamente devido à fraca demanda, de acordo com informações da Administração de Informação de Energia (AIE), que incluía o feriado do Memorial Day.

Na terça-feira, a AIE previu que o consumo de combustível nos EUA cresceria 1,48 milhão de bpd neste ano, ante uma previsão anterior de 1,39 milhão de bpd.

(Reportagem de Shadia Nasralla em Londres, Sonali Paul em Melbourne e Koustav Samanta em Cingapura)

