Preços do petróleo ficam estáveis enquanto EUA não preveem sanções a exportações russas

Por Laura Sanicola

(Reuters) – Os preços do petróleo ficaram estáveis nesta quarta-feira, mantendo-se abaixo de máximas de 2014, já que as autoridades dos Estados Unidos indicaram que tensões entre Rússia e Ucrânia não devem resultar em sanções sobre o fornecimento de energia da Rússia, um dos maiores produtores de petróleo do mundo.

O petróleo Brent permaneceu estável, fechando a 96,84 dólares o barril, após tocar 99,50 dólares na terça-feira, a máxima desde setembro de 2014.

O petróleo dos EUA (WTI) fechou em alta de 0,19 dólar, a 92,10 dólares o barril. Na terça-feira, o WTI atingiu 96 dólares.

Os preços do petróleo subiram na terça-feira por receios de que as sanções impostas por nações ocidentais à Rússia –depois de enviar tropas para duas regiões separatistas no leste da Ucrânia– possam afetar o fornecimento de energia.

As sanções impostas pelos Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Austrália, Canadá e Japão se concentraram em bancos e elites russas, enquanto a Alemanha suspendeu a certificação de um gasoduto da Rússia.

Mas os Estados Unidos deixaram claro que as sanções acordadas e as que vierem a ser impostas não terão como alvo os fluxos de petróleo e gás.

(Reportagem adicional de Rowena Edwards em Londres, Sonali Paul e Mohi Narayan em Nova Délhi)

