Preços do petróleo fecham quase estáveis em meio a sinalização da Opep e temor com Covid

Por Jessica Resnick-Ault

NOVA YORK (Reuters) – Os preços do petróleo terminaram esta terça-feira praticamente estáveis, com expectativas de uma recuperação na demanda –abastecidas por comentários do secretário-geral da Opep– ofuscando levemente as restrições impostas a viagens devido aos novos surtos da variante Delta do coronavírus, altamente contagiosa.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam em alta de 0,08 dólar, ou 0,1%, a 74,76 dólares por barril, após queda de 2% na segunda-feira.

Já o petróleo dos Estados Unidos (WTI) avançou 0,07 dólar, ou 0,1%, para 72,98 dólares o barril, após recuo de 1,5% na segunda-feira.

A expectativa é de que a demanda cresça em 6 milhões de barris por dia (bpd) em 2021, sendo destes 5 milhões de bpd no segundo semestre, afirmou o secretário-geral da Opep, Mohammad Barkindo, em reunião da Comitê Técnico Conjunto da Opep+, uma aliança formada pelos membros da Opep, Rússia e aliados.

“O atual fator ‘coringa’ é a ‘variante Delta’ da pandemia, que está causando aumento dos casos e novas restrições em diversas regiões”, disse Barkindo em discurso, cuja cópia foi vista pela Reuters.

O grupo deve aumentar a produção gradualmente em resposta à demanda.

“Os comentários do Barkindo sugerem que a Opep não irá aumentar a produção rápido o suficiente para acompanhar a demanda”, disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group em Chicago.

(Reportagem adicional de Noah Browning e Sonali Paul)

