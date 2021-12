Preços do petróleo fecham em queda diante da variante Ômicron e alta do dólar

Por Laura Sanicola

(Reuters) – Os preços futuros do petróleo caíram para 73 dólares o barril nesta terça-feira, depois que a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) disse que a variante do coronavírus Ômicron deve prejudicar a recuperação da demanda global.

Os dados dos EUA mostrando os preços ao produtor em máximas de 11 anos reforçaram as expectativas do mercado de uma redução mais rápida do estímulo pelo Federal Reserve, que se reúne esta semana. Isso apoiou o dólar e pesou sobre o petróleo, que normalmente se move de forma inversa.

Os futuros do petróleo Brent caíram 0,69 dólar, ou 0,9%, para 73,70 dólares. O petróleo dos EUA (WTI) recuou 0,56 dólar, ou 0,8%, a 70,73 dólares.

O dólar norte-americano ficou perto das máximas de uma semana na terça-feira em relação à cesta das principais moedas, impulsionado pelos dados de preços ao produtor.

“À medida que se torna mais provável uma redução acelerada do Fed, as taxas de juros dos EUA tendem a aumentar, empurrando uma força adicional para o dólar, forçando a desvalorização dos preços do petróleo”, disse Jim Ritterbusch, presidente da Ritterbusch and Associates LLC em Galena, Illinois.

Na terça-feira, a Organização Mundial de Saúde disse que a variante Ômicron estava se espalhando em uma velocidade “sem precedentes”, fazendo com que os mercados caíssem mais.

“O aumento de novos casos de Covid-19 deve desacelerar temporariamente, mas não aumentar, a recuperação da demanda de petróleo que está em andamento”, disse a IEA com sede em Paris em seu relatório mensal do petróleo.[IEA/S]

(Reportagem adicional de Ron Bousso e Jessica Jaganathan)

