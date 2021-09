Preços do petróleo fecham em alta diante de preocupações com demanda global

Por Stephanie Kelly

NOVA YORK (Reuters) – Os preços do petróleo subiram levemente nesta terça-feira, enquanto preocupações com perspectivas de consumo global compensaram a dificuldade dos grandes produtores da Opep para bombear o suficiente para atender a crescente demanda.

Ambos os contratos de referência chegaram a atingir alta de 1 dólar por barril, mas o Brent reduziu ganhos e fechou com avanço de apenas 0,44 dólar, a 74,36 dólares o barril, após recuar quase 2% na segunda-feira.

O petróleo nos EUA (WTI) para outubro, que expirou nesta terça-feira, avançou 0,27 dólar para fechar em 70,56 dólares o barril, após recuar 2,3% na sessão anterior. O contrato mais ativo de novembro avançou 0,35 dólar o barril para 70,49 dólares.

O Brent e o contrato para novembro do WTI atingiram anteriormente máximas da sessão de 75,18 dólares o barril e 71,48 dólares por barril, respectivamente.

“Parece ser uma negociação muito nervosa hoje”, disse Phil Flynn, analista sênior do grupo Price Futures em Chicago. “Isso é um pouco de preocupação contínua sobre o impacto potencial da demanda no futuro.”

A agência de notícias TASS disse que a Rússia acredita que a demanda global por petróleo pode não se recuperar para o pico de 2019, antes da pandemia, conforme o cenário de energia muda.

No entanto, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, incluindo a Rússia (Opep+), enfrentaram dificuldades para bombear petróleo suficiente em agosto para atender ao consumo atual, enquanto o mundo se recupera da pandemia do coronavírus. Vários países pareceram ter produzido menos do que o esperado como parte do acordo da Opep+, sugerindo que uma lacuna na oferta poderia aumentar.

(Reportagem de Stephanie Kelly em Nova York; reportagem adicional de Ahmad Ghaddar em Londres e Aaron Sheldrick em Tóquio)

