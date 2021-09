Preços do petróleo estabilizam após sinais de que China está pronta a comprar mais

Por Scott DiSavino

NOVA YORK (Reuters) – Os contratos futuros do petróleo mudaram pouco nesta quinta-feira, uma vez que relatórios que a China estava preparada para comprar mais petróleo e outros suprimentos de energia, para atender à crescente demanda, compensaram a pressão de aumento nos estoques de petróleo dos EUA, além de um dólar forte.

Os futuros do petróleo Brent para entrega em novembro recuaram 0,12 dólar, ou 0,2%, para fechar em 78,52 dólares o barril. Enquanto o petróleo dos EUA (WTI) avançou 0,20 dólar, ou 0,3%, para fechar em 75,03 dólares.

No início do dia, os preços de ambas as marcas de referência caíram mais de 1 dólar o barril.

“Os vencimentos dos produtos NYMEX e do petróleo Brent… aumentaram a volatilidade”, disse Jim Ritterbusch, presidente da Ritterbusch and Associates em Galena, Illinois.

Os futuros do Brent para dezembro, que em breve será o primeiro contrato, subiram 0,3%, para 78,31 dólares o barril. Os futuros do diesel com baixo teor de enxofre (ULSD) do porto de Nova York, por sua vez, fecharam em sua máxima desde outubro de 2018 pelo segundo dia consecutivo.

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, disse que o maior importador de petróleo e segundo maior consumidor do mundo garantirá sua energia e fornecimento de energia e também manterá as operações econômicas dentro de um intervalo razoável.

“Se a China estiver feliz pagando qualquer preço pela energia, isso poderia intensificar a crise energética na Europa”, disse Edward Moya, analista de mercado sênior da OANDA.

(Reportagem de adicional de Shadia Nasralla em Londres e Aaron Sheldrick em Tóquio)

