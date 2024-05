Preços do petróleo caem com alta das taxas dos títulos do tesouro dos EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/05/2024 - 18:07 Para compartilhar:

Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira (29) em um mercado preocupado com a alta das taxas dos títulos do Tesouro nos Estados Unidos.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho cedeu 0,73%, sendo negociado a US$ 83,60.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para o mesmo mês perdeu 0,75%, a US$ 79,23.

O petróleo abriu em alta após um ataque a um navio no Mar Vermelho, danificado por mísseis dos rebeldes huthis do Iêmen, que também lançaram vários drones.

Os investidores também estão atentos à reunião da Opep e seus aliados na Opep+, que acontecerá no domingo. Os membros deste mecanismo devem decidir se mantêm seus cortes de produção.

O mercado espera que os cortes sejam mantidos, afirmaram os analistas da Energi Danmark.

Susannah Streeter, da Hargreaves Lansdown, espera que “os produtores prolonguem os cortes de produção até o terceiro trimestre, reduzindo assim a oferta nos mercados mundiais”.

Essa expectativa foi um fator de alta antes que os movimentos dos títulos se tornassem mais importantes.

“Taxas de juros elevadas geralmente destroem a demanda”, resumiu Robert Yawger, da Mizuho USA.

As taxas altas encarecem o crédito, afetando os gastos de consumo e de investimento, e, portanto, a demanda por petróleo.

emb-vmt/nth/am