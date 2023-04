Preços do petróleo caem quase 4% por temores com recessão

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 26/04/2023 - 18:19 Compartilhe

Por Laila Kearney







NOVA IORQUE (Reuters) – Os preços do petróleo caíram quase 4% nesta quarta-feira, ampliando as perdas acentuadas da sessão anterior, mesmo depois que um relatório mostrou que os estoques da commodity nos EUA caíram mais do que o esperado, com o aumento dos temores de recessão na maior economia do mundo pressionando o mercado.

O petróleo Brent fechou a 77,69 dólares o barril, queda de 3,08 dólares, ou 3,8%. O petróleo nos EUA fechou a 74,30 dólares o barril, queda de 2,77 dólares, ou 3,6%.

Os dados da Administração de Informação de Energia (AIE) mostrando que os estoques de petróleo dos EUA caíram na semana passada em 5,1 milhões de barris, para 460,9 milhões de barris, ajudaram a limitar a queda dos preços, superando em muito as previsões dos analistas de uma queda de 1,5 milhão em uma pesquisa da Reuters.

Os estoques de gasolina e outros derivados também diminuíram, caindo 2,4 milhões de barris para 221,1 milhões de barris e quase 600.000 barris para 111,5 milhões de barris, respectivamente, informou a AIE.

“O complexo parece mais focado em uma recessão que pode estar bem encaminhada, mais do que algumas estatísticas atuais da AIE, que geralmente têm sido altistas”, disse Jim Ritterbusch, da consultoria Ritterbusch and Associates.

(Reportagem adicional de Ahmad Ghaddar, Muyu Xu e Stephanie Kelly)







Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias