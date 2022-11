Preços do petróleo caem 2% com persistência das preocupações com a demanda chinesa

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 25/11/2022 - 16:56 Compartilhe

Por Stephanie Kelly

NOVA YORK (Reuters) – Os contratos futuros do petróleo caíram 2% nesta sexta-feira devido à escassa liquidez do mercado, fechando uma semana marcada por preocupações com a demanda chinesa e discussões sobre um teto de preço ocidental para o produto russo.

Os contratos futuros do Brent caíram 1,71 dólar, ou 2%, para 83,63 dólares o barril.

O petróleo dos EUA (WTI) recuou 1,66 dólar, ou 2,1%, fechando a 76,28 dólares o barril.

Não houve liquidação do WTI na quinta-feira devido ao feriado de Ação de Graças nos EUA e os volumes de negociação permaneceram baixos.

“Como há pouco volume após o feriado, estamos abrindo mão de alguns dos ganhos aqui”, disse Phil Flynn, analista do grupo Price Futures.

Ambos os contratos registraram suas terceiras quedas semanais consecutivas depois de atingir mínimas de 10 meses nesta semana. O Brent encerrou a semana em queda de 4,6%, enquanto o WTI caiu 4,7%.

(Reportagem de Stephanie Kelly em Nova York; com reportagem adicional de Shadia Nasralla em Londres, Sonali Paul em Melbourne e Trixie Yap em Cingapura)

