Preços do petróleo caem mais de 3% após alta de estoques nos EUA

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) – Os preços do petróleo caíram mais de 3% nesta quarta-feira, continuando uma série de negociações voláteis.

Os contratos do Brent para entrega em janeiro caíram 2,95 dólares, ou 3,3%, para 85,41 dólares o barril. O petróleo dos EUA (WTI) caiu 3,01 dólares, ou 3,7%, para 77,94 dólares por barril. No início do pregão, ambos os contratos haviam subido mais de 1 dólar o barril.

Os estoques de gasolina dos EUA subiram 3,1 milhões de barris, de acordo com a Administração de Informação de Energia, superando em muito o aumento de 383.000 barris que os analistas haviam previsto.

“O aumento da gasolina é meio que um choque”, disse Phil Flynn, analista do grupo Price Futures. “O aumento nos estoques de gasolina sugere que talvez estejamos vendo a demanda enfraquecer ou que a gasolina esteja sofrendo antes dos feriados”.

Os preços foram atingidos ainda mais por relatos de que o limite de preço do G7 para o petróleo russo poderia ficar acima do nível que está sendo negociado.

As nações do G7 estão avaliando um teto de preço para o petróleo russo transoceânico na faixa de 65-70 dólares/barril, de acordo com o que disse uma autoridade europeia nesta quarta-feira.

Como os custos de produção são estimados em cerca de 20 dólares por barril, o limite ainda seria lucrativo para a Rússia vender seu petróleo e, assim, evitar uma escassez de oferta no mercado global.

(Reportagem de Arathy Somasekhar; com reportagem adicional de Rowena Edwards em Londres, Sonali Paul em Melbourne e Isabel Kua em Cingapura)

