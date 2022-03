Preços do petróleo caem com alívio de preocupação com oferta do Cazaquistão

Por Ahmad Ghaddar

LONDRES (Reuters) – Os preços do petróleo caíam nesta sexta-feira, com a diminuição de preocupações relacionadas à oferta após uma retomada parcial das exportações de petróleo do Cazaquistão após reparos em um terminal.

Já a União Europeia permanece dividida sobre a imposição de um embargo ao petróleo russo.

O petróleo Brent caía quase 3%, para 115,72 dólares por barril às 10h20 (horário de Brasília). O petróleo dos EUA (WTI) recuava percentual semelhante para 108,94 dólares.

Apesar da queda, os benchmarks caminham para seu primeiro ganho semanal em três semanas.

As exportações de petróleo do terminal CPC na costa russa do Mar Negro devem ser retomadas na sexta-feira, após reparos em um dos pontos de atracação que foram danificados por uma tempestade.

Os Estados Unidos e o Reino Unido, ambos menos dependentes do petróleo russo do que a União Europeia, impuseram proibições ao produto. A UE, que depende fortemente do petróleo e do gás russos, enfrenta um dilema maior sobre impor sanções.

“Como o maior comprador individual de petróleo russo, quanto mais rapidamente a Europa procurar cortar as importações da Rússia, mais altos os preços globais do petróleo subirão”, disseram analistas do J.P. Morgan em nota.

(Reportagem adicional de Sonali Paul em Melbourne e Isabel Kua em Cingapura)

