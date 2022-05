Preços do petróleo avançam com otimismo de demanda na China

Por Laura Sanicola





NOVA YORK (Reuters) – Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira com otimismo de que a China verá uma recuperação significativa da demanda após sinais positivos de que a pandemia de coronavírus do país está recuando nas áreas mais atingidas.

Os contratos futuros do Brent para entrega em julho subiram 2,69 dólares para fechar a 114,24 dólares o barril, um ganho de 2,4%, enquanto o petróleo dos EUA (WTI) avançou 3,71 dólares, ou 3,4%, para 114,20 dólares o barril.

Xangai pretende reabrir amplamente e permitir que a vida normal dos 25 milhões de habitantes da cidade seja retomada a partir de 1º de junho, disse uma autoridade da cidade na segunda-feira, depois de declarar que 15 de seus 16 distritos eliminaram casos fora das áreas de quarentena.

“Estamos vendo muitos sinais de que a demanda começará a retornar naquela região, suportando preços mais altos”, disse Bob Yawger, diretor de futuros de energia da Mizuho.

Os estoques na Reserva Estratégica de Petróleo caíram para 538 milhões de barris, o menor patamar desde 1987, mostraram dados do Departamento de Energia dos EUA na segunda-feira.

(Reportagem adicional de Bozorgmehr Sharafedin em Londres; e Yuka Obayashi em Tóquio)