Preços do petróleo avançam com perspectivas de aumento da demanda

Por David Gaffen

NOVA YORK (Reuters) – Os preços do petróleo subiram 1% nesta quinta-feira, depois que a maior produtora de petróleo, Arábia Saudita, rejeitou os pedidos de oferta adicional da Opep+ e a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) disse que a alta nos preços do gás natural poderia impulsionar a demanda por petróleo dos geradores de energia.

O mercado ignorou em grande parte um aumento inesperadamente grande nos estoques de petróleo dos EUA, uma vez que as refinarias cortaram a produção em um período geralmente mais lento para essas instalações.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam em alta de 0,82 dólar, a 84 dólares o barril, um ganho de 1%, e na máxima de fechamento desde outubro de 2018. Os futuros do petróleo dos EUA (WTI) encerraram em alta de 0,87 dólar, a 81,31 dólares o barril, tocando outra máxima de fechamento, de sete anos.

A demanda de petróleo deve aumentar em meio milhão de barris por dia (bpd) à medida que o setor de energia e as indústrias pesadas mudam, deixando fontes de energia mais caras, disse a IEA, alertando que a crise energética pode provocar inflação e desacelerar o crescimento econômico mundial.

Em relatório mensal, a IEA aumentou sua previsão de crescimento da demanda global de petróleo em 2022, em 210.000 bpd, e agora espera que a demanda total de petróleo em 2022 alcance 99,6 milhões de bpd, ligeiramente acima dos níveis pré-pandêmicos.

A Casa Branca está em discussões com produtores de petróleo e gás sobre os custos do combustível, com os preços da gasolina no varejo em máximas de sete anos e com expectativa de aumento das contas de aquecimento no inverno. A Casa Branca também instou a Opep+ a aumentar a produção.

(Reportagem de David Gaffen)

