Preços do óleo de palma na Malásia devem continuar firmes, estima corretora

Kuala Lumpur, 20 – A corretora RHB projeta que as cotações do óleo de palma permaneçam entre 2.700 ringgits por tonelada e 3.100 ringgits por tonelada neste primeiro semestre. “Os preços do óleo de palma devem permanecer elevados, pois a demanda provavelmente superará a oferta”, diz a RHB Research, observando que a implantação dos mandatos de biodiesel com maior porcentual do óleo vegetal neste ano manterá a demanda forte.

Já para os últimos seis meses do ano, a corretora projeta que óleo de palma seja negociado entre 2.400 ringgits por tonelada e 2.700 ringgits por tonelada. A corretora atribui à tendência baixista à sazonalidade tradicional vista nos preços do óleo vegetal.

Os futuros do óleo de palma (CPO, na sigla em inglês) negociados na Bolsa da Malásia fecharam em alta nesta segunda-feira. O vencimento abril ganhou 64 ringgits e fechou em 2.901 ringgits por tonelada (US$ 1 = 3,9967 riinggits). Fonte: Dow Jones Newswires