Preços do milho caem em Chicago com realização de lucro, mas fecham semana em alta de 12%

Por Tom Polansek

CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros do milho negociados em Chicago recuaram com realizações de lucro nesta sexta-feira, enquanto os preços da soja estenderam ganhos impulsionados pelo plantio nos EUA abaixo das expectativas do mercado e clima seco em parte do Meio-Oeste norte-americano, disseram traders.

O milho recuou após alta, e limite imposto pela bolsa na quarta-feira, quando o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês) surpreendeu traders estimando que os produtores plantaram menos acres que o esperado.

A incerteza sobre a demanda aumentou a pressão sobre os preços quando um tribunal federal de apelações derrubou uma regra dos EUA instituída pelo ex-presidente Donald Trump para expandir as vendas de etanol à base de milho.

Essa foi outra decepção para a indústria do biocombustível após a Suprema Corte dos EUA, na última sexta-feira, tornar mais fácil para as refinarias de petróleo ganhar isenções da lei que requer aumento nos níveis de etanol a ser misturado em seus produtos.

“Isso é definitivamente um segundo ataque”, disse Rich Nelson, chefe estrategista de commodities na corretora Allendale.

O contrato mais ativo do milho fechou em queda de 9,25 centavos de dólar, para 5,7975 dólares o bushel, mas avançou quase 12% na semana.

A soja fechou em alta de 3,50 centavos de dólar, para 13,99 dólares por bushel, alta de 10% na semana e em linha com o preço de fechamento da véspera. Já o trigo recuou 12,75 centavos de dólar, para 6,5275 dólares e fechou em alta de 2% na semana.

(Reportagem de Tom Polansek em Chicago e Gus Trompiz em Paris)

