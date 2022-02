Preços do gás natural ficam estáveis após pequenos ganhos na semana passada

Os preços do gás natural operam perto da estabilidade, em torno de US$ 4,461 por milhão de BTU (MMBtu), em um mercado que, no geral, não viu nenhuma grande mudança nos preços nos últimos dias, apesar de alguma volatilidade intraday relacionada à Rússia e à Ucrânia.

O contrato com vencimento mais próximo do gás subiu moderados 2,1% na semana passada e, no mês, os preços estão 8,2% mais baixos.

O ambiente de preços relativamente estável parece confirmar o que os analistas disseram, de que o mercado doméstico pode ficar relativamente imperturbável pelos eventos na Ucrânia, especialmente se as exportações de energia da Rússia para a Europa e além permanecerem praticamente intocadas pelo endurecimento das sanções.

Em vez disso, o clima nos Estados Unidos continua sendo um fator importante, já que os investidores apostam em quanto tempo as “temperaturas frias” persistirão.

