Preços do frango resfriado fecham junho com alta de 11,7% na Grande São Paulo

São Paulo, 3 – Os preços do frango continuaram firmes na segunda quinzena de junho, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). No atacado da Grande São Paulo, o frango inteiro congelado fechou o mês a R$ 4,40 o quilo, em média, alta de 7,3% ante maio.

O produto resfriado subiu 11,7%, a R$ 4,42/kg. “Em Porto Alegre (RS), as valorizações foram mais leves, de 3% para o congelado e de 2,6% para o resfriado, com as médias de junho em, respectivamente, a R$ 5,15/kg e a R$ 5,26/kg”, disse o Cepea em nota.

No caso dos cortes negociados na Grande São Paulo, a asa de frango teve a maior alta nos preços de maio para junho.

Conforme o Cepea, a oferta do produto caiu muito com exportação aquecida para a China. “De maio a junho, a asa congelada se valorizou 15,7%, atingindo R$ 8,91/kg no último mês. No caso do produto resfriado, a alta foi de 12,3%, com a média a R$ 8,96/kg.”

