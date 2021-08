Preços do diesel, gasolina e etanol voltam a subir nos postos, aponta ANP

SÃO PAULO (Reuters) – Os preços médios do óleo diesel, gasolina e etanol voltaram a subir nos postos de combustíveis do Brasil ao longo desta semana, mostrou pesquisa publicada nesta sexta-feira pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que na semana passada havia apontado para quedas nas cotações dos três combustíveis.

De acordo com o levantamento da agência reguladora, o diesel fechou com valor médio de 4,598 reais por litro nas bombas, alta de 0,21% em relação à sondagem anterior.

Isso anula o movimento de baixa visto na semana passada, quando o combustível mais consumido do Brasil havia registrado a primeira queda em três semanas.

A pesquisa também mostrou que o preço da gasolina comum subiu 0,53% durante a semana, para média de 5,853 reais por litro. No levantamento anterior, a cotação havia apurado leve queda de 0,19%, também a primeira em três semanas.

Concorrente direto da gasolina nas bombas, o etanol apurou alta de 0,3%, alcançando média de 4,339 reais/litro, maior patamar desde a semana encerrada em 24 de julho (4,344 reais), acrescentou a ANP.

A Petrobras afirmou na quinta-feira que tem contribuído com o governo em discussões sobre um fundo de estabilização dos preços de combustíveis. A empresa avalia, porém, que os preços que pratica nas refinarias devem seguir parâmetros de mercado.

Segundo a companhia, os preços do diesel da Petrobras representam hoje, por exemplo, 52% do valor na bomba, que também leva em conta fatores como tributos, adições de biocombustíveis e margens de distribuidores e revendedores.

O último reajuste promovido pela Petrobras nos preços de combustíveis nas refinarias ocorreu há exatamente um mês, quando a empresa elevou o diesel em 3,7% e a gasolina em 6,3%.

(Por Gabriel Araujo; edição de Nayara Figueiredo)

