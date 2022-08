Preços do café arábica sobem na ICE, açúcar bruto também avança

reuters 03/08/2022 - 19:46 Compartilhe

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de café arábica na ICE subiram mais de 2% nesta quarta-feira, apoiados em parte por preocupações com exportações mais fracas do que o esperado da América Central, enquanto os preços do açúcar bruto ampliaram sua recuperação de uma baixa recente em um ano.

CAFÉ

* O café arábica de setembro fechou em alta de 4,75 centavos, ou 2,3%, a 2,1465 dólares por libra-peso.

* O mercado continuou a ser impulsionado pela preocupação com a escassez de oferta, com os estoques certificados ICE no nível mais baixo em mais de 20 anos, enquanto a recente valorização da moeda brasileira também oferece suporte.

* “Um real brasileiro forte provavelmente desacelerará as exportações do Brasil. Também as exportações de Honduras e outros produtores moderados foram decepcionantes nos últimos meses”, disse o Rabobank, acrescentando que a situação pode fazer com que os preços spot subam ainda mais.

* Os negociantes disseram que o mercado também está acompanhando de perto se qualquer desaceleração econômica reduziria a demanda por café.

* O café robusta de setembro perdeu 1 dólar para 2.026 dólares a tonelada.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto de outubro subiu 0,08 centavo, ou 0,5%, a 17,77 centavos de dólar por libra-peso. O primeiro vencimento caiu para uma mínima de um ano de 17,20 centavos na segunda-feira.

* Os corretores disseram que a venda de fundos, no contexto da preocupação com uma desaceleração econômica global, contribuiu para as recentes quedas de preços, mas o ritmo desacelerou nas últimas duas sessões.

* A refinaria de açúcar ASR Group fechou um acordo de 10 anos para comprar açúcar não geneticamente modificado da brasileira Raízen.

* O açúcar branco de outubro subiu 5,60 dólares, ou 1,1%, a 527,70 dólares a tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)

Veja também