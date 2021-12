Preços do café arábica enfraquecem na ICE; açúcar avança

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros do café arábica fecharam em baixa nesta quinta-feira na ICE, caindo ainda mais em relação ao pico de 10 anos da semana passada, enquanto os preços do açúcar bruto subiram.

CAFÉ

* O café arábica para março fechou em queda de 0,45 centavo de dólar, ou 0,2%, a 2,3685 dólares por libra-peso. O mercado avançou na última semana para um pico de 10 anos de 2,5235 dólares.

* Operadores disseram que as visitas às safras no Brasil continuaram encontrando resultados mistos, com alguns sugerindo que as chuvas recentes podem ter melhorado as perspectivas para a safra do próximo ano, após a seca e geadas em meses anteriores.

* A safra de café do Brasil atingiu 47,7 milhões de sacas de 60 kg neste ano, uma queda de 24,4% em relação à produção recorde registrada em 2020, disse a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) nesta quinta-feira, observando que a produção foi fortemente afetada pela seca.

* O café robusta para março caiu 4 dólares, ou 0,2%, para 2.299 dólares a tonelada.

* O clima tem se tornado mais seco no principal produtor de robusta, Vietnã, permitindo que a colheita prossiga, mas uma tempestade que se aproxima, se atingir a região de cultivo das Terras Altas Centrais, interromperia o processo de secagem do grão e potencialmente prejudicaria a qualidade do grão.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto para março fechou em alta de 0,11 centavo de dólar, ou 0,6%, a 19,40 centavos de dólar por libra-peso, impulsionado em partes por ganhos nos mercados de energia.

* Operadores observaram que a fraqueza no mercado doméstico de açúcar da Índia reduziu o preço para um patamar onde as exportações são viáveis ​​e manteve a perspectiva de que a Índia poderia vender mais de 6 milhões de toneladas no mercado mundial este ano.

* O açúcar branco para março ganhou 1,20 dólar, ou 0,2%, para 504,40 dólares a tonelada.

* As usinas no centro-sul do Brasil produziram 160 mil toneladas de açúcar na segunda quinzena de novembro, segundo dados da União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica) divulgados nesta quinta-feira, 62,8% a menos que no mesmo período do ano anterior, mas um pouco acima das expectativas do mercado.

* A Unica espera um ganho de rendimento agrícola de 8,5% para a nova temporada conforme a umidade do solo melhora.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)

