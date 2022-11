Preços do café arábica e do açúcar bruto caem

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 23/11/2022 - 19:05 Compartilhe

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os futuros do café arábica na ICE caíram nesta quarta-feira, com os estoques da bolsa continuando a subir e apesar das revisões de baixa para a próxima safra do Brasil, enquanto os preços do açúcar também caíram.

CAFÉ

* O café arábica de março caiu 1,95 centavo, ou 1,2%, a 1,6275 dólar por libra, embora o mercado tenha permanecido bem acima da mínima de 16 meses da semana passada, de 1,5405 dólar.

* Os estoques de café certificado pela ICE subiram para 550.749 sacas em 23 de novembro, bem acima da mínima de 23 anos de 382.695 sacas registrada em 3 de novembro.

* Os revendedores disseram que o mercado foi sustentado, no entanto, por relatórios de que a safra do Brasil no próximo ano pode ser menor do que o esperado anteriormente.

* Eles também observaram que o Departamento de Agricultura dos EUA havia rebaixado as perspectivas de produção de 2022/23 (julho/junho) para o Brasil e a Colômbia.

* O café robusta de janeiro caiu 20 dólares, ou 1,1%, para 1.814 dólares a tonelada.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto de março caiu 0,19 centavo, ou 1,0%, a 19,55 centavos de dólar por libra-peso, pressionado em parte pelos preços mais baixos da energia.

* Tobin Gorey, analista do Commonwealth Bank of Australia, observou que as perspectivas para a moagem de cana na Tailândia foram rebaixadas.

* O grupo industrial Unica divulgará nesta quinta-feira os números da produção da 1ª quinzena de novembro.

* O açúcar branco de março caiu 2,30 dólares, ou 0,4%, para 535,00 dólares a tonelada.

* É provável que a Índia permita mais 2 a 4 milhões de toneladas de exportações de açúcar na temporada 2022/23, uma medida que deixaria as exportações totais em 8 a 10 milhões de toneladas e abaixo do nível do ano passado.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)

