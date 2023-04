Preços do boi gordo atingem novos recordes na CME com baixa oferta e mercado à vista

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 17/04/2023 - 20:21 Compartilhe

Por P.J. Huffstutter







CHICAGO (Reuters) – Os futuros de gado para engorda da Bolsa Mercantil de Chicago atingiram novas máximas históricas nos contratos próximos nesta segunda-feira, com as guerras de lances continuando a aumentar os preços à vista à medida que mais produtores mostram interesse em expandir seus rebanhos, disseram traders.

O rali ajudou a impulsionar o mercado de carne suína, onde os porcos magros da CME para abril terminaram em alta de 0,125 centavos a 71,875 centavos de dólar por libra, enquanto os contratos de porcos magros mais ativos de junho subiram 1,3 centavos a 88,175 centavos de dólar por libra.

A escassez de oferta de gado nos EUA tem impulsionado os preços à vista há semanas, já que alguns produtores de gado estão apostando em grandes lucros colocando mais animais no pasto nesta primavera, disseram traders.

Como a oferta deve cair ainda mais no segundo semestre do ano, os investidores na segunda-feira ignoraram uma alta nos contratos futuros de milho para pressionar ainda mais por novos picos de preços no mercado de gado, disse Dan Norcini, um trader independente de gado.

O gado de engorda mais ativo em maio atingiu uma máxima de contrato de 210,85 centavos de dólar por libra no dia, antes de ganhar 2,85 centavos a 210,75 centavos de dólar por libra.

O gado de abril também subiu 2,15 centavos a 205,55 centavos de dólar por libra – depois de tocar um pico de 205,90 centavos de dólar por libra nas negociações do intraday.

A recuperação do mercado à vista deve continuar, disseram analistas. A forte demanda abriu o mercado à vista de gado para engorda na segunda-feira na área de Oklahoma City, disseram traders, com os preços subindo principalmente para novilhas.

“Para mim, isso é uma indicação de que as pessoas estão pensando que precisam começar a reconstruir esse rebanho, mesmo com os preços altos da ração”, disse Norcini.







Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias