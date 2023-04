Preços do açúcar caem após atingir máximas de 11 anos

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 26/04/2023 - 18:17 Compartilhe

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de açúcar bruto e branco na ICE fecharam em queda nesta quarta-feira, revertendo os ganhos anteriores que levaram os preços aos níveis mais altos em mais de 11 anos, enquanto os preços do café robusta subiram para o nível mais alto em quase 12 anos.







AÇÚCAR

* O açúcar bruto para maio caiu 0,14 centavo, ou 0,5%, a 26,51 centavos de dólar por libra-peso, após estabelecer uma máxima de 11 anos de 27,07 centavos.

* Os comerciantes disseram que o mercado estava tecnicamente sobrecomprado e, portanto, não era surpreendente ver contratempos de tempos em tempos, embora o humor tenha permanecido altista.

* Eles observaram que a produção abaixo do esperado na Índia, Tailândia e China reduziu a oferta, enquanto a tão necessária oferta da colheita no centro-sul do Brasil foi atrasada pela chuva.

* A EarthDaily Analytics estima que a região centro-sul do Brasil teria perdido até sete dias de colheita de cana-de-açúcar em abril devido às chuvas.

* Os operadores também citaram o potencial de um evento de açúcar El Niño para reduzir a produção futura na Ásia e as preocupações contínuas sobre a baixa produção na União Europeia como fatores de apoio.

* O açúcar branco de agosto caiu 10 dólares, ou 1,4%, para 695,10 dólares a tonelada, após registrar uma máxima de 11 anos de 711,80 dólares.

CAFÉ







* O café robusta de julho caiu 6 dólares, ou 0,2%, para 2.413 dólares a tonelada, após atingir o pico de 2.489 dólares, o maior valor em quase 12 anos.

* O mercado tem sido sustentado por um aumento na demanda, com alguns torrefadores aumentando a proporção de robusta em misturas em detrimento de grãos arábica mais caros.

* Os comerciantes disseram que os agricultores do Vietnã, principal produtor de robusta, agora têm poucos grãos para vender e o foco agora está se movendo para a colheita de conilon/robusta em andamento no Brasil.







* Uma grande safra é esperada no Brasil, mas as exportações podem ser restringidas pela forte demanda doméstica.

* O café arábica de julho subiu 3,2 centavos, ou 1,7%, para 1,916 dólares por libra.

* Os comerciantes disseram que o mercado de arábica recuperou força técnica com as médias móveis simples para 20 e 200 dias se tornando positivas pela primeira vez desde julho.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)







