Preços do açúcar bruto estendem queda na ICE, café também cai

reuters 18/08/2022 - 20:13 Compartilhe

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de açúcar bruto na ICE caíram nesta quinta-feira sob pressão da previsão de chuvas na Europa e da desaceleração da economia chinesa. Os preços do café também recuaram.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto de outubro caiu 0,47 centavo, ou 2,6%, a 17,77 centavos por libra-peso.

* Os preços recuaram após subirem para uma máxima de 3 semanas e meia de 18,70 centavos na segunda-feira.

* Os negociantes citaram o clima no Reino Unido e na França, com as chuvas finalmente chegando para aliviar as colheitas de beterraba, bem como a demanda lenta na China entre influências de baixa.

* A China importou 280 mil toneladas de açúcar em julho, uma queda de 35,2% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados pela Administração Geral das Alfândegas nesta quinta-feira.

* O açúcar branco de outubro caiu 13,10 dólares, ou 2,4%, a 538,90 dólares a tonelada.

CAFÉ

* O café arábica de dezembro caiu 2,55 centavos, ou 1,2%, a 2,1185 dólares por libra-peso.

* Os negociantes disseram que as chuvas estavam atrasando a colheita de café nas regiões do sul do cinturão cafeeiro do Brasil. A colheita, no entanto, já está em fase final.

* Eles observaram que os estoques certificados pela ICE estavam começando a subir à medida que os comerciantes recertificavam milhares de sacas.

* O café robusta de novembro baixou 6 dólares, ou 0,3%, a 2.218 dólares a tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)