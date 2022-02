Preços do açúcar bruto enfraquecem na ICE com recuo no apetite de fundos

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de açúcar bruto negociados na ICE fecharam em queda nesta segunda-feira, recuando para uma mínima recente de três semanas e meia em meio ao interesse reduzido de especuladores.

O café arábica ficou praticamente estável.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto para março fechou em queda de 0,18 centavo, ou 1,0%, a 18,05 centavos de dólar por libra-peso.

* Operadores disseram que os fundos estão reduzindo as posições compradas em um cenário de melhoria das perspectivas de produção na Índia e na Tailândia.

* Os especuladores reduziram suas apostas de alta nos futuros de açúcar bruto na ICE U.S. na semana para 1º de fevereiro para o nível mais baixo desde agosto de 2020.

* Parece haver suporte sólido, no entanto, em torno da baixa da semana passada de 17,77 centavos de dólar, acrescentaram eles.

* A corretora Marex disse que o mercado foi sustentado por vários fatores, incluindo incerteza sobre a safra deste ano no centro-sul do Brasil e baixos estoques.

* “Essas histórias de alta residuais não são fortes o suficiente para puxar o preço para as altas antigas, mas são fortes o suficiente para evitar que os preços caiam muito mais”, disse a corretora.

* O açúcar branco para março caiu 5,60 dólares, ou 1,1%, a 492,90 dólares a tonelada.

CAFÉ

* O café arábica para março foi pouco alterado em 2,4165 dólares por libra.

* Os negociantes disseram que as chuvas recentes no Brasil melhoraram as perspectivas para a safra deste ano no maior produtor mundial.

* As principais áreas cafeeiras do Brasil, Minas Gerais e Mogiana, devem receber mais chuvas nos próximos dias, o que, segundo analistas, seria positivo para o crescimento do grão.

* O café robusta de maio fechou em alta de 5 dólar, ou 0,2%, a 2.218 dólares a tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)

