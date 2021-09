Preços do açúcar bruto recuam na ICE com desconto ante vencimento de outubro

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros do açúcar bruto recuaram nesta segunda-feira na ICE, com o desconto do contrato de outubro se ampliando no período que antecede seu vencimento no final desta semana, uma vez que a fraca demanda continua a minar o mercado.

O café arábica também caiu, apesar das preocupações com os possíveis danos à safra brasileira devido aos padrões climáticos.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto para outubro, que vence na quinta-feira, caiu 0,37 centavos de dólar, ou 1,9%, a 18,73 centavos de dólar por libra-peso.

* Os operadores observaram que o desconto de outubro para março aumentou ainda mais, para cerca de 0,90 centavo de dólar, indicando que havia pouco apetite para entrega de açúcar contra o contrato.

* “O spread (grande desconto) é um fator muito negativo, implicando não só que estaremos carregando um superávit no próximo ano, mas que, embora a oferta de açúcar do centro-sul do Brasil tenha diminuído de 6,5-7,0 milhões de toneladas, a demanda caiu mais”, disse o corretor Marex em uma atualização do mercado.​​

* Os operadores disseram que os dados de moagem de cana-de-açúcar para o centro-sul do Brasil, cobrindo a primeira quinzena de setembro, estavam amplamente alinhados com as expectativas.

* O açúcar branco para dezembro recuou 1,90 dólar, ou 0,4%, a 502,40 dólares a tonelada.

CAFÉ

* O café arábica para dezembro fechou em queda de 0,7 centavo, ou 0,4%, em 1,9365 dólar por libra-peso, um pouco abaixo da máxima de três semanas registrada na sexta-feira, de 1,9530 dólar.

* O mercado permaneceu sustentado por preocupações com a safra no maior produtor, o Brasil, relacionadas às condições de seca, embora chuvas estejam previstas para algumas áreas no final desta semana.

* O café robusta para novembro recuou 27 dólares, ou 1,3%, em 2.121 dólares a tonelada.

(Reportagem de Nigel Hunt; Reportagem adicional de Jessica Resnick-Ault)







