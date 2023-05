Preços do açúcar bruto sobem com oferta ainda apertada; café também avança

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/05/2023 - 17:34 Compartilhe

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de açúcar bruto na ICE fecharam em alta de 3% nesta sexta-feira, voltando às máximas de vários anos da semana passada com a oferta ainda apertada no curto prazo, enquanto o café e o cacau também subiram.

AÇÚCAR

* O contrato julho do açúcar bruto fechou em alta de 0,8 centavos, ou 3,1%, a 26,32 centavos de dólar por libra-peso, tendo atingido um pico de 11 anos e meio na semana passada. O contrato perdeu 2,5% na semana.

* Operadores disseram que uma correção observada desde as máximas da semana passada parece ter terminado, com interesse de compra abaixo de 25 centavos.

* Eles esperam que o mercado permaneça firme no curto prazo devido à escassez de oferta na Índia, Tailândia, China e União Européia.

* A produção na região centro-sul do Brasil, maior produtora do país, deve crescer 13% em relação ao ano anterior, para 38,3 milhões de toneladas na próxima temporada, perto de níveis recordes, disse a consultoria Datagro.

* No entanto, as traders Sucden e Dreyfus veem limitações na capacidade de exportação do Brasil este ano.

* O açúcar branco agosto subiu 17,90 dólares, ou 2,6%, para 715,70 dólares a tonelada. Ele ganhou 0,6% na semana.

CAFÉ

* O café arábica julho avançou 5,1 centavos, ou 2,8%, a 1,8805 dólares por libra, tendo atingido uma mínima de 3 semanas e meia na quinta-feira. Ele ganhou 1,1% na semana.

* A oferta de arábica continua apertada, já que a colheita do Brasil está apenas começando. Além disso, os comerciantes dizem que os agricultores estão encontrando grãos no chão após as fortes chuvas do mês passado.

* De outro lado dos fundamentos, há preocupações crescentes com a demanda de café, devido aos ventos macroeconômicos contrários.

* O café robusta julho subiu 59 dólares, ou 2,4%, para 2.471 dólares a tonelada, tendo atingido máxima em 12 anos na semana passada. Ele ganhou 3% na semana.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Maytaal Angel)

