Preços do açúcar bruto sobem por compras de fundos e oferta apertada

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de açúcar bruto na ICE subiram nesta quinta-feira, impulsionados pela compra de fundos em um cenário de oferta apertada, enquanto os preços do café caíram.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto de março subiu 0,25 centavos, ou 1,2%, a 21,45 centavos de dólar por libra-peso, voltando ao pico de seis anos da semana passada de 21,86 centavos.





* Os operadores disseram que o mercado foi apoiado por renovadas compras de fundos depois de encontrar um suporte sólido em 20,50 centavos na terça-feira.

* O açúcar branco de março subiu 3,40 dólares, ou 0,6%, para 572,30 dólares a tonelada.

CAFÉ

* O café arábica maio caiu 1,95 centavo, ou 1,1%, a 1,737 dólar por libra, caindo ainda mais em relação a uma máxima de três meses de 1,84 dólar definida na semana passada.

* A Fitch Solutions disse em nota, no entanto, que a oferta durante o resto de 2023 deve ser mais apertada do que o previsto anteriormente devido a uma perspectiva menor para a produção no Brasil este ano e demanda resiliente.

* O Brasil embarcou 2,52 milhões de sacas de 60 quilos de café verde para o exterior em janeiro, 18,5% a menos que no mesmo mês do ano anterior, informou o grupo industrial Cecafé nesta quinta-feira.





* O café robusta de maio caiu 25 dólares, ou 1,2%, para 2.032 dólares a tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)

