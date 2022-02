Preços do açúcar branco avançam em dia de feriado nos EUA; café robusta recua

LONDRES (Reuters) – O açúcar branco subiu levemente nesta segunda-feira, enquanto o café robusta recuou com atenção para produção no Brasil. Os contratos de açúcar bruto e café arábica de Nova York não tiveram negociação devido ao feriado do Dia dos Presidentes, nos EUA.

AÇÚCAR

* O açúcar branco para maio fechou em alta de 0,2% a 486,10 dólares a tonelada, uma vez que os preços permaneceram limitados na faixa deste mês, de 477,20 a 494,40 dólares.

* O analista da Marex, Robin Shaw, disse em nota que as estimativas da produção de açúcar da Índia continuaram a crescer e o consenso agora era de 32,5 milhões de toneladas ou mais.

* Uma pesquisa da Reuters divulgada no início deste mês tinha uma previsão média de 31,7 milhões de toneladas para a produção de açúcar da Índia na temporada 2021/22.

* Shaw observou, no entanto, que as exportações de açúcar indiano diminuíram nas últimas duas semanas devido aos preços mundiais relativamente baixos.

CAFÉ

* O café robusta para maio fechou em queda de 0,9% a 2.234 dólares a tonelada.

* Operadores disseram que as perspectivas para os preços do café continuam a depender em grande parte da extensão da recuperação da produção no Brasil na temporada 2022/23.

* Os produtores brasileiros devem colher 58,9 milhões de sacas de 60 kg de café na nova safra (2022/23), um pouco mais do que os 53,7 milhões de sacas que produziram no ciclo anterior, atingido por seca e geadas, projetou a consultoria StoneX na sexta-feira.

(Reportagem de Nigel Hunt)

Saiba mais