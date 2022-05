Preços do açúcar branco recuam na ICE; café avança

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de açúcar branco na ICE fecharam em queda nesta terça-feira, reduzindo os ganhos após serem sustentados pelo aperto na oferta de curto prazo.

Um anúncio recente da Índia sobre restrições à exportação de açúcar pela primeira vez em seis anos tem colaborado para a firmeza do mercado.





AÇÚCAR

* O açúcar branco para agosto fechou em queda de 2,40 dólares, ou 0,4%, a 572,30 dólares a tonelada.

* Operadores observaram que as preocupações com a falta de oferta de curto prazo aumentaram o prêmio para o contrato de agosto versus outubro para mais de 23 dólares a tonelada, acima dos 17,60 dólares no fechamento de segunda-feira.

* Uma perspectiva favorável para as safras da Índia na temporada 2022/23 ajudou pressionar os preços futuros.

* O açúcar bruto para julho ​​fechou com recuo de 0,21 centavo de dólar, ou 1,1%, a 19,40 centavos de dólar por libra-peso​​.

CAFÉ

* O café arábica para julho fechou em alta de 1,8 centavo de dólar, ou 0,8%, a 2,3125 dólares por libra-peso​​.

* O mercado foi apoiado em parte pelo fortalecimento da moeda do maior produtor, o Brasil, que reduz a tentação dos exportadores de vender, pois este câmbio reduz os retornos em termos de moeda local.

* O café robusta para julho fechou com avanço de 1 dólar a 2.106 dólares a tonelada.

(Reportagem de Stephanie Kelly e Nigel Hunt)