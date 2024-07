Preços de soja estão firmes no mercado disponível de Mato Grosso, afirma Imea

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2024 - 11:20 Para compartilhar:

São Paulo, 24 – O preço da soja no mercado disponível de Mato Grosso na última semana foi de R$ 117,28/saca, alta de 0,74% em relação à média da semana anterior e de 5,22% ante a mesma semana do ano passado, informou o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). “O aumento anual está atrelado à alta na cotação do dólar, que apresentou avanço de 14,38% no comparativo com o mesmo período analisado, e à retomada dos prêmios portos para o campo positivo”, disse a empresa em nota sobre o mercado. “Para o segundo semestre, é importante ficar atento às condições das lavouras nos Estados Unidos e ao mercado interno, cenários que poderão ditar as movimentações do preço em MT.”

O Imea também citou o recuo de 8,62% nas cotações do farelo de soja na Bolsa de Chicago, para US$ 337,73 a tonelada, em média. “Esse movimento está atrelado ao corte abaixo da expectativa do mercado para o estoque final de soja em grão nos EUA. No que tange a Mato Grosso, o farelo acompanhou o mercado internacional, exibindo queda de 2,30% ante a semana anterior, fechando com média de R$ 1.944,58/t. Em relação ao óleo de soja, também com preços mais baixos na CBOT, o Imea informou cotações internas mais firmes. Em Mato Grosso o incremento foi de 3,12%, para R$ 5.150,00 a tonelada na semana passada. “Esse aumento foi pautado pela maior demanda interna para a produção de biodiesel, o que deu suporte para os preços”, explicou o Imea.